José Afonso

A saudade de José Afonso, o autor de "Grândola", "um homem generoso, solidário, valente", marca os testemunhos de antigos companheiros de percurso, quando passam 30 anos sobre a morte do cantor.

Sérgio Godinho fala de José Afonso como um estímulo. Os músicos Rui Pato, Janita Salomé, Francisco Fanhais, José Jorge Letria e Manuel Jorge Veloso, que também acompanharam José Afonso e que com ele privaram, dizem que há uma música portuguesa antes de José Afonso e outra depois dele.

"É um homem com quem podemos fazer como com Jesus Cristo, e dizer 'há uma canção portuguesa antes do Zeca e uma canção portuguesa depois do Zeca'", afirma Rui Pato, que, aos 16 anos, começou a acompanhar José Afonso, em Coimbra.