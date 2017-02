José Afonso

Otelo Saraiva de Carvalho só conheceu e deu um "abraço emocionado" a José Afonso depois do 25 de Abril de 1974, o golpe que quis que tivesse como senha uma "canção do Zeca".

"Podia ser o 'Venham mais cinco' ou 'Traz outro amigo também'. Acabou por ser a 'Grândola', porque as outras estavam no índex da censura", recordou Otelo em entrevista à agência Lusa, em que fala sobre "o turbilhão de amizade" que o uniu ao cantor que o apoiou nas presidenciais de 1976, quando teve 16,46%, mais do que Octávio Pato, apoiado pelo PCP.

Foram as canções de Zeca e o seu génio a cantar "música de intervenção de caráter político" que o "estimularam enormemente" na sua consciencialização política, conta na entrevista à Lusa, num café junto ao Tejo em que a música de fundo não era de José Afonso, mas sim dos Duran Duran e de Elton John.