Actualidade

A Galp Energia vai reduzir em cerca de 20% o investimento médio anual para os próximos cinco anos, que deverá ficar entre os 800 mil euros e os 1.000 milhões de euros, anunciou hoje a petrolífera.

"Entre 2017 e 2021, o investimento médio anual deverá situar-se entre os 800 mil euros e os mil milhões de euros", anunciou hoje a Galp Energia à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), quando se inicia a apresentação do plano estratégico para os próximos cinco anos aos analistas e investidores.

Em comunicado, a companhia liderada por Carlos Gomes da Silva adianta que "este valor representa uma redução de cerca de 20% em relação ao ritmo do investimento médio anual dos últimos cinco anos, o que se explica com os ganhos de eficiência nos processos de 'upstream', com a diminuição dos custos associados e com a execução já conseguida nos projetos no Brasil".