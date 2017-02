turismo

Os roteiros de Turismo Industrial em S. João da Madeira alargam-se em maio às artes gráficas e à colchoaria, para que o público conheça também esses setores em contexto de laboração, revelou o presidente da Câmara, Ricardo Oliveira Figueiredo.

Em causa está o programa museológico que desde 2012 vem levando turistas a conhecerem fábricas, museus e centros tecnológicos relacionados com os produtos mais emblemáticos do concelho: o chapéu, o calçado, o lápis e as etiquetas têxteis e passamanarias.

"Estes roteiros revelaram-se um tal sucesso que sentimos a necessidade de incluir no projeto outras indústrias representativas de S. João da Madeira", declarou à Lusa o presidente da autarquia, que fixou em mais de 100.000 o número de visitantes que participou nesses circuitos desde o seu lançamento.