sugestões

Viva a magia do Carnaval no Jardim Zoológico, com um desfile de cerca de 1200 “animais marinhos”, no próximo dia 24, a partir das 9h30. Já na terça-feira de Carnaval, dia 28, aproveite as surpresas que o Zoo preparou para si, com descontos nas bilheteiras, pinturas faciais e concursos de máscaras.

Tubarões, polvos, tartarugas e golfinhos, entre outros animais marinhos vão desfilar pelas ruas de São Domingos de Benfica até ao Jardim Zoológico para sensibilizar os transeuntes para a Conservação dos Oceanos, no dia 24 de fevereiro, a partir das 9h30.

Esta iniciativa do Jardim Zoológico e da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, conta com o apoio do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras e de instituições particulares e de solidariedade social, e procura transformar o Desfile de Carnaval numa enorme acção de sensibilização para a Conservação dos Oceanos. Sob o mote “A brincar aprendemos a conservar”, as cerca de 1200 crianças vão desenvolver máscaras de Carnaval, dentro da temática da protecção dos oceanos, para serem apresentadas no desfile.

Já na terça-feira de Carnaval, dia 28 de fevereiro, visite o Jardim Zoológico e aproveite todas as surpresas que o Zoo preparou para si. Nas bilheteiras, escolha entre duas promoções possíveis. Na 1ª promoção, todas as crianças (até aos 12 anos) integralmente mascaradas não pagam, na compra de 2 bilhetes de adulto. Na 2ª promoção, todos os adultos ou seniores que se apresentem integralmente mascarados no âmbito da temática dos Oceanos usufruem de 50% de desconto na compra do seu bilhete. Estas promoções são válidas apenas para o dia 28 de fevereiro e não são acumuláveis entres si nem com outras promoções ou descontos em vigor.

Para festejar o Carnaval e tornar ainda mais reais as suas fantasias, as crianças vão poder complementar as suas máscaras numa área de pinturas faciais, localizada na avenida principal do Jardim Zoológico, entre as 10h e as 16h. Neste espaço, vão ainda poder participar num atelier de Carnaval onde poderão construir máscaras, animais marinhos e acessórios de sereia.

Ao longo de todo o dia, os visitantes poderão inscrever-se, junto das animadoras do atelier de Carnaval, no concurso de máscaras que terá lugar na Baía dos Golfinhos após a apresentação das 15h00. Os participantes serão divididos por faixa etária – até 1 ano, 2-4 anos, 5-8 anos, 9-12 anos, e a partir dos 13 anos – e ganharão prémios adaptados à sua idade. A título de exemplo, as três melhores máscaras de cada faixa etária poderão receber entre brinquedos, perfumes e livros. Já os adultos poderão ganhar um programa “Sábados Selvagens” para 4 pessoas – uma oportunidade única para explorar o Jardim Zoológico com outros olhos, conhecer os bastidores e falar com alguns tratadores.