Na reta final da exposição "Amadeo de Souza-Cardoso 2016-1916 Porto Lisboa", o Museu de Arte Contemporânea do Chiado vai alargar o horário da exposição.

Na sequência da grande afluência do público à exposição Amadeo de Souza-Cardoso 2016-1916 Porto Lisboa, o horário de visita será prolongado até às 22h nos próximos dias 23, 24 e 25 de fevereiro.

No domingo, dia 26 de fevereiro, último dia da mostra, a exposição encerra no horário habitual, às 18h. O horário da última entrada diária para a visita é definido em função da gestão do fluxo de visitantes.