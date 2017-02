Gastronomia

Está a chegar ao nosso País, o evento gastronómico mais esperado do ano. Organizado pelo TheFork, o Portugal Restaurant Week invade cerca de vinte cidades distribuídas por distritos como Lisboa, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Évora, Beja e Faro. Nas ilhas, vai ser contemplado o Funchal.

Entre os restaurantes, encontra espaços como Galeria do Largo, COMA ou Portarossa. Na Grande Lisboa, algumas das hipóteses para marcar o seu almoço ou jantar são o Nobre, Villa tamariz, Arola, Adlib, Casa da Dísima, Casa Galega, Il Mercato, Panorama, Doca Peixe, XL, Jockey, Largo ou faz Figura, entre muitos outros.

Na iniciativa, mais de cem restaurantes de luxo vão preparar menus de “alto gabarito”, que normalmente fazem parte da ementa, mas que desta vez vão ser servidos a um preço acessível. A refeição inclui uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, por apenas €20. «Democratizar o acesso à restauração de luxo» é um dos grandes objetivos da organização, segundo Sérgio Sequeira.

O responsável do TheFork frisa que a iniciativa tem sucesso porque pensa na vertente do consumidor - que tem uma boa refeição por um preço acessível -, no ângulo do restaurante - que recebe sempre clientes numa época mais baixa - e na questão da responsabilidade social.

Neste âmbito, esta edição do evento reverte um euro por menu a favor das instituições Acreditar que apoia crianças com cancro ou Associação Casa Mimar, que acolhe crianças em perigo.

Para garantir o seu lugar, tem de efetuar reserva obrigatória através de site que congrega toda a informação, disponível em thefork.pt. Em alternativa, pode sempre marcar o seu almoço ou jantar no restaurante, através da App TheFork.

O período oficial desta iniciativa decorre entre 2 e 12 de março, mas existe uma semana exclusiva para clientes Milennium, que está agendada para os dias que antecedem o evento, que será entre 23 de fevereiro e 1 de março. Para desfrutar em primeira mão desta experiência, os clientes devem efetuar o pagamento no restaurante com o cartão Millennium.

TheFork

Neste momento, o TheFork está em 12 países, dez deles europeus. Fora da Europa, já chegou ao Brasil e à Austrália. O site já tem cerca de 40 mil restaurantes parceiros, e em Portugal já conta com 1700 espaços aderentes, com contrato e reservas online. Conte ainda com mais 320 restaurantes com descontos, apenas por reservar através do site.

Preço: €20 por menu (inclui entrada, prato e sobremesa, €1 reverte a favor da Acreditar e da Associação Casa Mimar)