A série aclamada nos Estados Unidos "This is us" estreia-se em Portugal na quinta-feira, no canal Fox Life, às 22:20, depois de ter sido nomeada para os Globos de Ouro como melhor série do ano, na categoria drama.

Após ter conquistado fãs nos Estados Unidos, esta série familiar, do género comédia dramática, criada por Dan Fogelman, argumentista de "Amor, Estúpido e Louco", estreia-se agora em Portugal, prometendo muitas lágrimas e um enredo "inteligente e provocador", sobre um grupo de pessoas e a forma como as suas vidas se cruzam.

A série, que começou a ser exibida em setembro nos Estados Unidos pela emissora NBC, conta a história de um casal, Jack Pearson (Milo Ventimiglia) e Rebecca Pearson (Mandy Moore), e dos três filhos (um deles adotivo), em diferentes fases das suas vidas.