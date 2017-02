Carnaval

Alegro organiza quatro dias de ateliers, workshops e desfile canino

Os centros comerciais Alegro - Alfragide e Setúbal - têm atividades cheias de cor e animação para levar os mais pequenos a celebrar o Carnaval.

A folia começa já no dia 25 com pinturas faciais para os mais novos, onde vão poder dar vida à sua princesa ou herói preferido do momento. E, porque não há carnaval sem música, o dia 26 está reservado para a dança, com o workshop infantil “Alegro a Dançar”. No dia 27, para os mais habilidosos e apaixonados pelo DIY, decorre o Atelier de Acessórios de Carnaval, de forma a garantir que todos (mesmo todos) se consigam fantasiar a rigor. Na terça-feira de Carnaval, dia 28, traga toda a família, cães incluídos!, e assista ou participe nos desfiles infantil (pelas 16h) e canino (às 18h). As melhores máscaras dos petizes e as duplas mais originais entre donos e amigos de 4 patas serão premiadas. Em Alfragide, a madrinha do desfile canino será Sara Calisto, apresentadora do programa Pets & Boiing, da SIC Mulher, e o seu fiel Jack Russel Boiing. As inscrições são feitas no próprio dia no 28 no Balcão de Informações, a partir das 14h30 para o desfile infantil e a partir das 17h00 para o desfile canino. Para o desfile canino é obrigatória a apresentação do boletim de vacinas em dia dos cães participantes – verificação da vacina da raiva e desparasitação - e apenas poderão participar cães com trela. Cães de raças consideradas perigosas devem obedecer ao disposto na Lei. Inscrições limitadas ao número de vagas.