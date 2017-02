Grécia

O presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, sublinhou hoje que a Grécia poderá apresentar as suas próprias propostas sobre como reinvestir os recursos que deveriam gerar as reformas estruturais que o país deve negociar nos próximos dias com os credores.

"Depende da Grécia como quer reinvestir o espaço fiscal", indicou Dijsselbloem à chegada à reunião de ministros da Economia e Finanças da União Europeia que se realiza hoje em Bruxelas.

O também ministro das Finanças da Holanda aclarou, contudo, que as autoridades gregas "falarão sobre o assunto com as instituições", cujos técnicos visitarão a Grécia nas próximas semanas para supervisionar o cumprimento por parte de Atenas das condições associadas ao resgate financeiro.