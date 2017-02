Almaraz

A Comissão Europeia precisou hoje que o acordo para uma "resolução amigável" do diferendo em torno do armazém de resíduos nucleares de Almaraz prevê que Espanha pode prosseguir para já a sua construção, mas sem tomar qualquer medida "irreversível".

"As autoridades espanholas comprometem-se a não tomar qualquer medida que possa ser considerada irreversível antes de ter lugar a consulta com Portugal. De facto, os trabalhos podem prosseguir, mas tem de haver esta consulta com as autoridades portuguesas", explicou o porta-voz da Comissão Europeia com a pasta do Ambiente, durante a conferência de imprensa diária da Comissão.

Questionado sobre se, no quadro do entendimento alcançado entre Portugal e Espanha, com intermediação da Comissão Europeia, será realizada uma avaliação dos impactos transfronteiriços, como Lisboa reclamava, e quem a efetuará e pagará, Enrico Brivio disse que "ainda é cedo" para determinar se tal é ou não necessário.