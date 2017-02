Cinema

O documentário "Amadeo de Souza Cardoso: O último segredo da arte moderna" vai ser exibido no MoMA, em Nova Iorque, enquanto o seu realizador está já a produzir um novo filme, sobre o pintor francês de origem portuguesa, Camille Pissarro.

Segundo o a edição desta semana do "Lusojornal", semanário franco-português editado em França, depois de Amadeo de Souza Cardoso, o realizador Christophe Fonseca está agora apostado em dar a conhecer Camille Pissarro, o pintor que ficou conhecido como o "pai do surrealismo".

O documentário "Amadeo de Souza Cardoso: O último segredo da arte moderna", que traça o percurso do artista português nascido em Amarante, em 1887, e falecido em Espinho, em 1918, com apenas 30 anos, continua a divulgar a cultura portuguesa através do mundo e a contribuir para o "justo reconhecimento" do artista após anos de silêncio, diz o jornal.