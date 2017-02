Actualidade

Os advogados em Itália da ex-agente da CIA detida na segunda-feira em Lisboa para ser extraditada vão recorrer para o Tribunal dos Direitos Humanos pois consideram que Sabrina de Sousa tem direito a um novo julgamento.

Segundo disse à Lusa o advogado em Portugal da ex-agente da CIA, Magalhães e Silva, assim que Sabrina de Sousa chegar a Itália, para onde será extraditada, os advogados irão levantar uma série de questões ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Em declarações à agência Lusa, Magalhães e Silva explicou que Sabrina de Sousa foi detida pela PJ em Lisboa, passou a noite de segunda-feira numa cela separada do Estabelecimento Prisional de Tires e será agora transferida para a cadeia de Santa Cruz do Bispo, onde terá melhores condições e aguardará os procedimentos que faltam entre as autoridades portuguesas e italianas.