Actualidade

Lisboa é uma das três cidades finalistas do Prémio da Semana Europeia da Mobilidade de 2016, juntamente com Malmo, na Suécia, e Skopje, na República da Macedónia, revelou hoje a Comissão Europeia.

A cidade vencedora do Prémio da Semana Europeia da Mobilidade de 2016 será revelada pela comissária europeia responsável pelos Transportes, Violeta Bulc, durante uma cerimónia a realizar em Bruxelas a 20 de março, altura em que também será anunciada a cidade vencedora do 5.º Prémio do Planeamento da Mobilidade Urbana Sustentável.

Lisboa é candidata ao Prémio da Semana Europeia da Mobilidade por transformar os seus espaços públicos disponíveis a peões, enquanto Malmo se distingue por apostar em bicicletas como meio de transporte sustentável e Skopje por ter um sistema de partilha de viaturas que ajuda os residentes a poupar dinheiro e a proteger o ambiente, destacou a Comissão Europeia.