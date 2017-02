Carnaval

Continente com fantasias a partir de €7,99

Este Carnaval as crianças e os adultos podem ser tudo aquilo que quiserem no Continente. Até 28 de fevereiro, a marca disponibiliza a maior variedade de fatos e outros acessórios de Carnaval, aos melhores preços. A oferta é constituída por mais de 100 fantasias diferentes.

Os fatos e adereços do Frozen e do Batman assumem as preferências deste ano, mas o Continente também dispõe de fantasias do Star Wars, da Patrulha Pata e do Hulk. As opções mais tradicionais, como as figuras do Super Homem, da Branca de Neve e das personagens Disney, Minnie e Mickey, são também uma opção, assim como ursinhos, leões, coelhos, abelhas, joaninhas, palhaços e piratas. Há ofertas para todos os gostos a partir de 7,99€.