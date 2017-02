Actualidade

O CDS-PP exigiu hoje esclarecimentos do Ministério da Justiça sobre as condições do Estabelecimento Prisional de Caxias, de onde se evadiram três presos, questionando a tutela sobre a admissão de guardas prisionais.

O líder parlamentar, Nuno Magalhães, e os deputados Telmo Correia e Vânia Nunes da Silva, subscreveram uma pergunta ao Ministério da Justiça, pedindo esclarecimentos sobre "o efetivo que está normalmente ao serviço depois das 00:00" e qual a situação no momento da fuga.

"Tem conhecimento dos estudos que demonstrem a inadequação do Estabelecimento Prisional de Caxias para as funções de estabelecimento prisional? Para quando está prevista a admissão de mais guardas prisionais?", questionam os deputados centristas.