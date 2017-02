Decoração

La Redoute lança nova coleção de "Intérieurs"

A La Redoute Intérieurs apresenta a sua nova coleção de roupa de cama e promete tornar o seu quarto ainda mais aconchegante.

A marca francesa apresenta uma vasta gama de roupa de cama fresca e luminosa, cheia de cores, padrões modernos e adaptados a todos os gostos. Pode optar pelos padrões lisos compostos por cores mais neutras – como o bege, branco ou cinza claro – ou cores mais alegres – como o cor-de-rosa ou o azul-turquesa. Os elementos com padrões vão desde os florais, aos das riscas, passando pelos motivos geométricos e celestes. Arrisque e misture elementos lisos e com padrões para um resultado ainda mais surpreendente. Capas de édredon, fronhas de almofada, lençóis, colchas… As escolhas são infinitas mas sempre com o selo de qualidade e bom gosto La Redoute!