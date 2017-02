Mimo Festival

Reconhecido como um dos mais importantes pianistas e compositores da história do jazz, Herbie Hancock é a primeira confirmação da segunda edição do MIMO Festival Amarante, que se realiza entre 21 e 23 de julho.

Trata-se de um concerto exclusivo em Portugal do músico norte-americano, que se encontra a gravar um novo álbum com o produtor Terrace Martin, que o irá acompanhar ao vivo no saxofone e nos teclados, a par do guitarrista Lionel Loueke, do baterista Vinnie Colaiuta e do baixista James Genus.

Com quase 60 anos de carreira, Herbie Hancock venceu 14 Grammy com o seu funk jazz electrónico – o mais recente foi conquistado em 2016, pelo conjunto da sua obra –, e continua a ocupar um posto muito singular na vanguarda da cultura mundial, da tecnologia, da indústria e da música.

Ao MIMO Festival Amarante, o músico norte-americano traz músicas novas, mas também os hinos de uma longa e bem-sucedida carreira, como “Cantaloupe Island”, "Watermelon man”, "Maiden Voyage" e “Rock it”.

Recorde-se que o MIMO Festival nasceu no Brasil em 2004 e teve a primeira edição internacional em 2016 na cidade de Amarante. Ao longo de três dias, mais de 20 mil pessoas participaram nas diversas atividades da programação do festival, que contou com espetáculos exclusivos de Tom Zé, Vieux Farka Touré, Hamilton de Holanda, Pat Metheny & Ron Carter, entre outros.

Inteiramente gratuito, o MIMO Festival oferece concertos com grandes nomes da música internacional, um festival de cinema, uma Etapa Educativa com workshops e masterclasses, e uma Chuva de Poesia, em locais nobres e históricos de Amarante.

O sucesso da estreia do festival brasileiro em Portugal ditou a continuidade do MIMO Festival Amarante em 2017. Dias 21, 22 e 23 de julho, a cidade de Amadeo de Souza-Cardoso e Teixeira de Pascoaes vai receber a segunda edição deste festival único pela sua abrangência e conceito, pelo respeito das diferentes culturas e dos seus bens histórico-culturais.