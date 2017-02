Actualidade

O FC Porto conquistou hoje um lugar nos quartos de final da UEFA Youth League em futebol, ao vencer os romenos do Viitorul por 3-0, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

Depois de uma primeira parte que acabou com um empate a zero, o marroquino Ayoub Abou, aos 54 minutos, Rui Pedro, aos 69, e Madi Queta, aos 90+1, apontaram os tentos da formação 'azul e branca' de sub-19.

Nos quartos de final, a 07 ou 08 de março, o FC Porto desloca-se ao reduto do FC Barcelona ou do Borussia Dortmund, que se defrontam quarta-feira, em Espanha.