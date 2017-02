Actualidade

A exposição dedicada a Amadeo Souza-Cardoso (1887-1918), no Museu do Chiado, em Lisboa, recebeu 30.066 visitantes até domingo, indicou hoje à agência Lusa fonte da entidade, onde a mostra permanece até ao final da semana.

Inaugurada a 11 de janeiro, a exposição recebeu 2.635 visitantes nos primeiros cinco dias e, devido à "grande afluência de público", o museu anunciou, esta semana, o prolongamento do horário até às 22:00, de quinta-feira a sábado, penúltimo dia da mostra.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, sugeriu, como preferencial, a visita da exposição durante os dias úteis da semana, "para evitar os prolongados tempos de espera no fim de semana", que chegam a atingir mais de hora e meia.