Actualidade

Portugal vai marcar presença, pela primeira vez, no Indian International Film Tourism Conclave, em Mumbai (Índia), para se promover como destino de filmagens, oferecendo vantagens fiscais, luminosidade ou tolerância, segundo a secretária de Estado do Turismo.

Em vésperas da deslocação a Mumbai e Goa, na companhia de representantes do Turismo de Portugal e do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), Ana Mendes Godinho referiu que na 'capital' de Bollywood Portugal será promovido junto de centenas de produtores.

"Vamos mostrar as vantagens de filmar em Portugal, nomeadamente o recente regime aprovado de incentivos", referiu a governante, acrescentando que o país também oferece "luminosidade, diversidade de cenários naturais, qualidade nas infraestruturas, nomeadamente hoteleira, tolerância e tradição histórica de acolhimento de várias culturas".