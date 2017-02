Actualidade

O Museu do Luxemburgo, em Paris, vai exibir uma mostra do pintor impressionista Camille Pissarro, centrada nos seus últimos 20 anos de vida, período menos conhecido da vida e obra do artista, três décadas depois da última retrospetiva.

De acordo com um comunicado do Museu do Luxemburgo, desde a retrospetiva de 1980-1981, apresentada há trinta e cinco anos nas Galerias Nacionais do Grand Palais, que nenhuma outra grande exposição de obras de Camille Pissarro foi realizada em Paris.

Enquanto isso, o pintor impressionista foi ganhando destaque no Japão, na Alemanha, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos.