Novo Banco

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse hoje, em Famalicão, estar "profundamente preocupado" com a "entrega" do Novo Banco a uma entidade estrangeira, manifestando-se "claramente contra" um processo com "consequências para o Estado e para os trabalhadores".

"Estamos profundamente preocupados com o desfecho previsível que é entregar este grande banco, o terceiro banco maior de Portugal, a um fundo de investimento. Vai-se entregar um banco a uma entidade estrangeira. Queremos dizer que claramente estamos contra estre processo", disse Jerónimo Sousa.

O secretário-geral do PCP disse temer, "para além da perda dos milhares de milhões de euros investidos pelo Estado", as "consequências" para os trabalhadores do Novo Banco, nomeadamente no que diz respeito aos direitos e garantias destes.