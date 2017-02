Actualidade

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, revelou hoje ter dado passos firmes no acordo com um novo treinador para o futebol dos 'leões' e disse que o nome escolhido não irá desiludir os sportinguistas.

Em declarações prestadas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de regressar de uma viagem ao Kuwait e aos Emirados Árabes Unidos para contactos com potenciais investidores para o clube caso vença as eleições de 04 de março, o gestor adiantou ainda que o técnico não deverá ser anunciado no debate de quinta-feira com o atual presidente Bruno de Carvalho.

"Também hoje avançámos na questão da equipa técnica. O que mais me perguntam é quem é o novo treinador. Há uma grande ânsia à volta desse nome e eu não irei desiludir os sportinguistas. Antes pelo contrário, irei surpreendê-los", afirmou o candidato, sublinhando que "a altura certa" para a oficialização será antes do ato eleitoral, para "não ser acusado de desestabilizar a equipa".