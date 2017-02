Actualidade

O Prémio Pulitzer Adam Johnson e o escritor Miguel Sousa Tavares encerram o 7.º Festival Literário da Madeira (FLM), que decorre no Funchal, entre os dias 14 e 18 de março, com uma conversa moderada pelo jornalista Paulo Moura.

Organizado pela Eventos Culturais do Atlântico, o Festival Literário da Madeira é este ano dedicado ao tema "Literatura e a Web - entre o medo e a liberdade", tendo como palco o Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

No encerramento do evento, o escritor norte-americano Adam Johnson, vencedor do Prémio Pulitzer de Ficção pelo romance "Vida Roubada" ("The Orphan Master's Son"), de 2012, e o jornalista e escritor português Miguel Sousa Tavares sobem ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias para uma conversa moderada pelo jornalista Paulo Moura.