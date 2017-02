Actualidade

O Governo afirmou hoje que mais de 60% dos subsídios de desemprego atribuídos pela primeira vez em 2015 correspondem ao fim de contratos a termo, considerando que esta é "a expressão mais dura" da segmentação do mercado laboral.

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que está hoje a ser ouvido na comissão parlamentar da área sobre o relatório Reformas no Mercado Laboral em Portugal 2011-2015, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), subscreve alguns aspetos apontados pela OCDE, mas considera que, quanto à questão da rigidez do mercado de trabalho, "a visão" da organização "é limitada" porque "chega a conclusões que são muitas vezes distintas da realidade".

Vieira da Silva referiu que a maior parte dos empresários reconhece que os problemas de rigidez do mercado laboral "estão colocados lá para o fim da lista dos problemas de competitividade das empresas" e citou também os números relativos às causas de atribuição do subsídio de desemprego pagos pela primeira vez em 2015, sublinhando que em 2016 "não é muito diferente".