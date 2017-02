Novo Banco

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) quer ser envolvido no processo de venda do Novo Banco, desafiando a Lone Star a convidá-lo para assumir uma participação no capital da entidade para ter voz ativa na gestão.

"Escrevemos uma carta ao senhor governador do Banco de Portugal e ao presidente do Fundo de Resolução para informar que, se formos convidados - que não fomos - vamos equacionar a tomada de uma participação no capital do Novo Banco", disse à Lusa Paulo Marcos, presidente do SNQTB.

"O mais importante é que haja uma decisão rápida sobre o futuro do Novo Banco. Depois, a nossa preferência vai para uma nacionalização temporária da instituição. Mas se a República Portuguesa não tem soberania nesta matéria para fazer o que foi feito no Reino Unido, na Suécia ou em Espanha, então admitimos tomar uma pequena participação no capital", sublinhou.