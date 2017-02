Actualidade

A necessidade de investimento na manutenção da linha ferroviária de Sintra foi hoje defendida pelo presidente da autarquia, Basílio Horta (PS), mas a CP assegura que as composições só circulam com todas as "condições de segurança".

"Há aqui problemas que, se não forem atalhados, podem ser até problemas de segurança e isso não podemos admitir. Vamos esperar, vamos ter paciência, mas vamos continuar a lutar para que haja investimento no material circulante e nos carris", afirmou o presidente da câmara.

O autarca, que falava após a reunião do executivo municipal, foi questionado pelo vereador independente Marco Almeida sobre recentes declarações relacionadas com as condições de segurança na Linha de Sintra.