Actualidade

O Manchester City recebeu e venceu hoje o Mónaco, do português Leonardo Jardim, por 5-3, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

No Estádio Etihad, Sterling colocou os 'citizens' na frente, aos 26 minutos, mas os forasteiros deram a volta ao marcador ainda na primeira parte pelo colombiano Falcão, aos 32 minutos, e Mbappe, aos 40, para, na segunda parte, o argentino Aguero refazer a igualdade, aos 58 minutos, mas o avançado colombiano do Mónaco voltou a dar nova vantagem à equipa de Jardim, aos 61.

Num jogo frenético, Aguero bisou, aos 71, e Stones, aos 77, e o alemão Sane, aos 82, garantiram o triunfo do Manchester City, do técnico espanhol Pep Guardiola. A segunda mão está agendada para 15 de março, no Mónaco.