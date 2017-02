Actualidade

Os deputados municipais de Lisboa aprovaram hoje, por maioria, uma moção apresentada pelos independentes, com vista a que o Governo "mantenha a maior transparência sobre todas as decisões" relacionadas com a criação de um aeroporto no Montijo.

Na moção, os deputados solicitam também que o Governo "envolva os municípios abrangidos na adequação dos instrumentos de ordenamento do território e infraestruturas de acesso que venham a revelar-se indispensáveis".

Os deputados pediram que este documento apresentado pelo movimento Cidadãos por Lisboa (deputados independentes eleitos nas listas socialistas) fosse votado por pontos.