Actualidade

O tenista português Gastão Elias foi hoje eliminado na primeira ronda do torneio ATP 500 do Rio de Janeiro, em terra batida, ao perder frente ao brasileiro Thiago Monteiro em três 'sets'.

Elias, 86.º jogador mundial, perdeu diante do atual 85.º da hierarquia mundial em 2:26 horas, tendo ainda vencido o primeiro parcial por 6-2, mas perdeu os restantes por 7-6 (7-4) e 6-4.

Com o afastamento de Elias, o torneio do Rio de Janeiro ficou sem portugueses, depois de João Sousa, oitavo cabeça de série e 39.º do 'ranking', ter perdido na segunda-feira frente ao espanhol Roberto Carballes Baena, 132.º da tabela mundial, em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-1.