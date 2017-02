Actualidade

O Tondela viu hoje confirmado o castigo de um jogo a dois dos seus jogadores na sequência da derrota (4-0) do passado fim de semana em casa do FC Porto, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

Os defesas-centrais da equipa tondelense vão cumprir um jogo de castigo, Kaká por ter atingido uma série de cinco cartões amarelos e Osório por ter sido expulso co0m duplo cartão amarelo na partida contra os 'dragões'.

No mapa de castigos hoje divulgado pelo conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, secção profissional, realce ainda para a suspensão dos treinadores adjuntos do FC Porto B e do Santa Clara, Paulinho Santos (10 dias) e José Carlos Pinto (15 dias), por lesão da honra e da reputação da honra de ambos.