O mundo tornou-se em 2016 "um local mais sombrio e mais instável", devido ao agravamento de conflitos como a Síria e dos "discursos do ódio" na Europa e Estados Unidos, considerou hoje a Amnistia Internacional no seu relatório anual.

"Para milhões [de pessoas], 2016 foi um ano de implacável miséria e medo, com governos e grupos armados a atentar contra os direitos humanos numa multitude de formas. Grande parte da mais populosa cidade da Síria, Alepo, foi massacrada em ataques aéreos e batalhas nas ruas até ficar em pó", notou o secretário-geral da Amnistia Internacional (AI), Salil Shetty, nas primeiras linhas do prólogo do relatório anual da organização relativo a 2016.

Shetty apontou ainda "a feroz campanha contra vozes divergentes [do regime] na Turquia e no Bahrein", o "crescimento do discurso do ódio em muitas partes da Europa e dos Estados Unidos" ou "as mortes ilícitas em massa no Sudão do Sul" como indicadores de que "o mundo em 2016 tornou-se um local mais sombrio e instável".