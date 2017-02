Actualidade

O descontentamento social e os protestos decorrentes do agravamento da crise económica em Angola, provocada pela quebra nas receitas do petróleo, foram silenciados pelo Governo e com violação de direitos, acusou hoje a Amnistia Internacional (AI).

A informação consta do relatório anual de 2016 daquela organização, divulgado hoje e que recorda que o agravamento da crise "desencadeou aumentos de preços para alimentação, saúde, combustível, recreação e cultura".

"Isto levou a manifestações contínuas de descontentamento e restrições aos direitos à liberdade de expressão, associação e reunião pacífica. O Governo usou o sistema de Justiça e outras instituições do Estado para silenciar a dissidência", lê-se no relatório da AI.