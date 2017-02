Actualidade

A falta de condições das prisões e as falhas da justiça são as principais violações de direitos humanos na Guiné-Bissau, de acordo com o relatório global 2016/2017 da Amnistia Internacional divulgado hoje.

"As autoridades nada fizeram para melhorar as condições das prisões", onde faltam "condições sanitárias, cuidados de saúde e comida", refere o documento.

O relatório dá como exemplo a sobrelotação das celas da Polícia Judiciária, em Bissau, "com capacidade para 35 detidos, mas habitualmente com mais de 90".