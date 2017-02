Actualidade

Investigadores da Malásia querem questionar um diplomata norte-coreano pelo seu alegado envolvimento no assassínio de Kim Jong-nam, irmão do líder da Coreia do Norte, no aeroporto de Kuala Lumpur, disse hoje o chefe da polícia.

A polícia suspeita de cinco norte-coreanos por envolvimento com o assassínio e informou que procura outros três para serem questionados.

Entre os procurados está o segundo secretário da embaixada de Pyongyang em Kuala Lumpur e um funcionário norte-coreano de uma transportadora aérea, disse Khalid Abu Bakar aos jornalistas.