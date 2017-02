Actualidade

A Comissão Europeia divulga hoje os relatórios com a análise anual à situação económica e social e desafios em cada Estado-membro, a ser tida em conta na elaboração dos programas de reformas e de estabilidade e crescimento pelas autoridades nacionais.

Os chamados 'country reports' (relatórios por país), que fazem parte do designado "semestre europeu" de coordenação de políticas económicas, serão apresentados hoje ao início da tarde em Bruxelas pelos comissários dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, do Euro, Valdis Dombrovskis, e dos Assuntos Sociais, Marianne Thyssen, ainda no quadro do "pacote de inverno", que incluiu as previsões económicas divulgadas na semana passada pela Comissão.

Nas previsões económicas de inverno apresentadas em 13 de fevereiro, o executivo comunitário mostrou-se mais otimista relativamente a Portugal, antecipando um défice de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016, e de 2% e de 2,2% em 2017 e 2018, respetivamente, o que deverá levar ao encerramento, na primavera, do Procedimento por Défice Excessivo.