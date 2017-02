Actualidade

A 18.ª edição do Correntes d'Escritas começou na terça-feira, mas arranca hoje em pleno com o anúncio do prémio literário Casino da Póvoa, para o qual está nomeado o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

Na sessão oficial de abertura, que se realiza às 12:00 no Casino da Póvoa de Varzim com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vão ser anunciados os vencedores dos prémios Casino da Póvoa, que este ano distingue uma obra poética, Correntes d'Escritas Papelaria Locus, Conto Infantil Ilustrado Correntes d'Escritas Porto Editora e Fundação Dr. Luís Rainha.

Além do ministro da Cultura, que também tem presença confirmada na abertura do evento, estão entre os finalistas do prémio, no valor de 20 mil euros, "A sombra do mar", de Armando Silva Carvalho, "Animais feridos", de António Carlos Cortez, "Auto-retratos", de Paulo José Miranda, "Bisonte", de Daniel Jonas, "O fruto da gramática", de Nuno Júdice, "Persianas", de Miguel-Manso, e "Vem à Quinta-Feira", de Filipa Leal.