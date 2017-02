Actualidade

A 36.ª edição da Feira Internacional de Arte Contemporânea ARCOmadrid começa hoje, na capital espanhola, com a presença de 200 galerias de 27 países, 13 delas de Portugal, e tem a Argentina como país convidado.

A representação portuguesa da edição deste ano da ARCOmadrid será maior do que no ano passado, com 13 galerias, duas delas - Madragoa e Pedro Alfacinha, ambas de Lisboa - em estreia no certame dedicado à arte contemporânea.

No ano passado, foram 11 as galerias portuguesas que participaram na feira e, nesta 36.ª edição, que decorre até domingo, a representação nacional subiu "devido à qualidade dos projetos", sublinhou a organização, em conferência de imprensa, realizada em Lisboa, na última semana.