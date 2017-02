Actualidade

A taxa de inflação homóloga na zona euro foi de 1,8% em janeiro, face a 1,1% em dezembro, e na UE subiu de 1,2% para 1,7%, divulgou hoje o Eurostat.

Na comparação com a taxa de inflação registada um ano antes, a subida foi ainda mais vincada, já que em janeiro de 2016 esta fixava-se nos 0,3%, tanto no espaço da moeda única como no conjunto da União a 28.

Em Portugal, os preços homólogos subiram para 1,3% em janeiro - face a 0,9% em dezembro (e 0,7% em janeiro de 2016) -, ainda assim a sexta taxa mais baixa na zona euro no primeiro mês deste ano.