Actualidade

Os Beatbomber, um duo que reúne os DJ Stereossauro e Ride, atuam no próximo domingo, dia 26, no célebre Joe's Pub, em Nova Iorque, apresentando "Scratching Portuguese Roots", um espetáculo que junta fado e música electrónica.

"Juntámos a sonoridade da guitarra portuguesa com música electrónica, através do processo de 'sampling' e também com 'scratch', para aliar as melodias do fado com as batidas e baixos de Hip Hop", explicou o DJ Stereossauro, nome profissional de Tiago Norte, à agência Lusa.

O concerto faz parte do primeiro festival de fado de Nova Iorque, que inclui também uma atuação de Gisela João, a exibição de um filme, uma palestra e uma exposição, e foi desenvolvido em específico para este evento.