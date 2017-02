Actualidade

A empresa CoolFarm, sediada em Coimbra, vai apresentar na Alemanha uma solução fechada e automática de cultivo de plantas para agricultura vertical, através da qual toda a operação é feita sem entrar qualquer pessoa dentro do sistema.

A empresa de Coimbra, que também desenvolve um sistema de controlo aplicado a estufas, apresenta agora o CoolFarm in/store, um sistema automático fechado, que permite o cultivo de vegetais num contexto de agricultura vertical e em que "ninguém entra dentro do sistema", disse à agência Lusa o cofundador da 'startup' Eduardo Esteves.

A inovação consiste em criar "uma unidade fechada, em que um elevador recolhe os tabuleiros de crescimento das plantas e que funciona sem a entrada do operador no interior do sistema", explicou o responsável, sublinhando que esta solução evita as contaminações ("o operador é sempre a maior fonte de contaminação") e evita o uso de pesticidas e herbicidas.