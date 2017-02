Brexit

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, anunciou hoje que se reunirá esta quinta-feira, em Londres, com o seu homólogo britânico, para debater as consequências do 'Brexit' e as relações bilaterais.

O anúncio foi feito hoje pelo chefe da diplomacia portuguesa durante uma audição na comissão parlamentar de Assuntos Europeus, em resposta a uma pergunta da deputada do PSD Inês Domingos sobre a proteção dos direitos dos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido.

Santos Silva recordou que os secretários de Estado dos Assuntos Europeus e das Comunidades Portuguesas foram "os primeiros" governantes europeus a visitar o Reino Unido e a contactar os portugueses após a decisão do país de sair da União Europeia ('Brexit'), aprovada em junho passado em referendo.