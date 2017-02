Actualidade

A Comissão Europeia considera que a estratégia económica e orçamental que tem sido seguida na Europa está a dar os seus "frutos", mas identifica ainda 12 Estados-membros com desequilíbrios económicos, seis dos quais "excessivos", grupo no qual inclui Portugal.

No quadro do 'pacote de inverno' do 'semestre europeu' de coordenação de políticas económicas, o executivo comunitário publicou hoje relatórios com a sua análise anual à situação económica e social e principais desafios em cada Estado-membro, bem como a análise aprofundada aos 13 países identificados em novembro de 2016 como apresentando desequilíbrios macroeconómicos, concluindo que, entre estes, apenas a Finlândia já equilibrou as suas contas públicas.

Apontando que os 12 países ainda com desequilíbrios continuarão sujeitos a uma monitorização específica - o que implica um diálogo reforçado com as autoridades nacionais, missões técnicas e relatórios de seguimento -, Bruxelas divide-os em dois grupos, considerando que Alemanha, Espanha, Irlanda, Holanda, Eslovénia e Suécia apresentam "desequilíbrios económicos", enquanto Bulgária, Chipre, Croácia, França, Itália e Portugal registam "desequilíbrios económicos excessivos".