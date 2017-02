Actualidade

O escritor Armando Silva Carvalho venceu o prémio literário Casino da Póvoa deste ano com a obra "A Sombra do Mar", anunciou hoje a organização do encontro de escritores de expressão ibérica Correntes D'Escrita.

De acordo com a ata do júri, "A Sombra do Mar" foi a obra escolhida "pela força imagética da sua escrita e pela tensão conseguida entre ironia e melancolia".

O júri refere que a escolha deste livro "resultou da demorada análise e discussão deste e de outros livros finalistas", tendo sido esta opção deliberada "por maioria".