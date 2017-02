Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que a transferência de 10 mil milhões de euros para paraísos fiscais sem tratamento da autoridade tributária é "uma situação que merece ser investigada".

"Naturalmente que esta situação merece ser investigada porque, a confirmar-se, pode ser de alguma maneira preocupante", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República, que falava à margem das comemorações do 192.º aniversário da Faculdade de Medicina do Porto acrescentou, que é "uma lição para o futuro, porque no futuro temos de evitar a ocorrência de situações dessas".