Cientistas das universidades de York, Leeds e Helsínquia dizem estar mais perto de descodificar o vírus da comum constipação, responsável também pela pólio e febre aftosa.

Os resultados da investigação, publicados hoje na revista Nature Communications, revelam o funcionamento de um "código oculto" no genoma do 'parechovirus' humano, da família dos 'picornavírus' (pequenos vírus ARN - propensos a mutações genéticas).

O trabalho baseia-se numa descoberta feita em 2015, quando cientistas das universidades de Leeds e York, no Reino Unido, identificaram um conjunto de sinais "encriptados" no vírus de uma planta similar à estrutura do vírus que nos humanos causa doenças como a meningite nas crianças.