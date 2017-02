Actualidade

A ONU prometeu hoje mobilizar apoio internacional para a assistência às vítimas do ciclone, que atingiu, na quarta-feira da semana passada, a província de Inhambane, sul de Moçambique, e matou sete pessoas e feriu 55.

"Vamos mobilizar o sistema humanitário internacional para o apoio às vítimas desta calamidade, tendo em atenção as prioridades mais prementes, que são o abrigo e a sua subsistência", disse a coordenadora-residente da ONU em Maputo, Márcia Castro, durante um encontro com responsáveis do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades Naturais (INGC) de Moçambique.

As Nações Unidas, prosseguiu Castro, enviaram equipas para os distritos da província de Inhambane afetadas pelo ciclone, com o objetivo de avaliar as necessidades das populações e monitorizar a disponibilização da ajuda.