Actualidade

A hotelaria nacional registou em dezembro de 2016 subidas em todos os indicadores, "atingindo valores iguais ou superiores" a 2007, tido como o melhor ano do setor em Portugal desde que há registos no Hotel Monitor da AHP.

Com base em dados da hotelaria nacional trabalhados mensalmente pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), o Hotel Monitor registou no último mês de 2016 uma taxa de ocupação quarto de 44%, o mesmo valor de 2007, numa subida de 2,0 pontos percentuais (p.p.), face a dezembro de 2015.

Esta subida ocorreu em quase todas as categorias, destacando-se as unidades de duas estrelas, as quais tiveram uma taxa de ocupação de 58%. A única exceção deu-se na categoria cinco estrelas, com uma descida de 1,0 p.p. (38% de taxa de ocupação).