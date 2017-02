Actualidade

A exposição "A Cidade Global", que reconstitui o centro de Lisboa no período do Renascimento, reúne 250 peças "excecionais e credíveis", no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), sublinhou hoje o diretor da instituição, António Filipe Pimentel.

Em declarações à agência Lusa, no final de uma conferência de imprensa sobre a exposição, que é inaugurada na quinta-feira, o diretor do museu disse estar "tranquilo quanto à credibilidade das peças", porque o MNAA "é uma casa de ciência e de investigação".

No fim de semana, o semanário Expresso publicou dois artigos nos quais os historiadores Diogo Ramada Curto e João Alves Dias levantavam dúvidas sobre a autenticidade dos quadros "A Rua Nova dos Mercadores", ponto de partida da exposição, e de "O Chafariz d´El Rei", que apresentam cenários da Lisboa do século XVI.